Douze communes saisissent le Conseil d'État contre le permis accordé à l'aéroport de Liège

Douze communes des Limbourg belge et néerlandais vont saisir le Conseil d'État contre le nouveau permis délivré à l'aéroport de Liège, a confirmé vendredi le bourgmestre de Riemst, Mark Vos. Selon les plaignants, le permis, qui prévoit l'augmentation du nombre de vols de 35.000 à 55.000 par an, ne tient pas suffisamment compte des nuisances sonores et des effets sur l'environnement.

Les 12 communes (Riemst, Gingelom, Heers, Tongres, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Fourons, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem et Vaals) entendent entamer d'ici la fin du mois une procédure devant le Conseil d'État pour demander l'annulation du permis que l'aéroport de Liège a reçu le 31 janvier.

Liège Airport est avant tout un important centre de fret. Il était auparavant autorisé à effectuer 35.000 vols par an. Le permis unique délivré fin août 2022 a porté le nombre de mouvements permis par an à 50.000. Mais l'aéroport et ses principaux opérateurs ont introduit des recours et au final, 55.000 mouvements seront autorisés par an.