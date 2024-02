DPG Media a averti l'autorité de la concurrence de son projet de rachat de RTL Nederland

Le groupe de médias belge DPG Media a officiellement notifié l'autorité néerlandaise de la concurrence (ACM, Autoriteit Consument en Markt) de son projet d'acquisition de RTL Nederland. L'ACM, qui doit approuver ou non cette opération d'une valeur de 1,1 milliard d'euros, a confirmé l'information vendredi.

Si l'opération est approuvée, celle-ci n'entrainera pas de bouleversement dans l'immédiat, a annoncé DPG Media en décembre. Les marques RTL et Videoland de RTL Nederland seront conservées et aucun des 800 emplois ne sera supprimé. RTL Nederland et RTL Nieuws deviendront une nouvelle division de DPG Media, gérée par Sven Sauvé, le PDG de RTL Nederland.

Le groupe DPG Media, qui compte 6.000 employés, est actif en Belgique avec notamment vtm, Het Laatste Nieuws, De Morgen et Dag Allemaal. En 2022, il est aussi devenu actionnaire à 50% de RTL Belgium, tandis que le groupe Rossel en détient l'autre moitié. L'année dernière, DPG Media a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, contre 636 millions d'euros pour RTL Nederland.