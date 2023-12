DPG Media veut racheter RTL Nederland pour 1,1 milliard d'euros

"Nous croyons fermement en l'avenir de la télévision et du streaming, où la force des bons programmes et des séries locales est cruciale", explique Erik Roddenhof, CEO de DPG Media, dans un communiqué de presse. "RTL Nederland s'accorde donc très bien avec DPG Media."

L'acquisition doit encore recevoir le feu vert du régulateur néerlandais, l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM, Autoriteit Consument en Markt), et n'entrainera pas de bouleversement immédiat. Les marques RTL et Videoland de RTL Nederland seront conservées et aucun emploi ne sera supprimé, indique le groupe.

DPG Media est également active en Belgique avec notamment vtm, Het Laatste Nieuws, De Morgen et Dag Allemaal. En 2022, le groupe belge a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, contre 636 millions d'euros pour RTL Nederland.

DPG Media emploie 6.000 personnes et RTL Nederland compte 800 travailleurs.