Droit au retrait: le tribunal de travail déboute des travailleurs de la STIB

Le travail avait repris au bout de six jours de contestation. Considérés en absence injustifiée, ils n'avaient pas été payés durant les jours non prestés et s'étaient tournés vers la justice pour que ce droit leur soit reconnu.

Selon la STIB, le juge a reconnu la légitimité du droit de retrait en Belgique, mais a estimé que les agents STIB l'avaient invoqué de manière non justifiée. Les mesures mises en place par la société pour protéger ses travailleurs ont été jugées adéquates par le tribunal.

La STIB doit cependant verser 1 euro symbolique aux collaborateurs ayant introduit l'action devant le tribunal parce que, vu les circonstances inédites, elle n'a pas pu suivre dans son intégralité la forme établie par le code du bien-être. Par exemple, par mesure de précaution, des CPPT restreints en présentiel ont été organisés dans un premier temps avant que la STIB ne puisse techniquement mettre en place des réunions à distance auxquelles tous les délégués ont pu participer.