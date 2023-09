Drôme-Ardèche et Isère: levée de la vigilance orange après de fortes pluies

Routes coupées, classes inondées, conducteurs bloqués: de fortes pluies ont provoqué des dégâts matériels et des perturbations du trafic routier lundi en Ardèche dans la Drôme et en Isère, qui avaient été placés en vigilance orange pour orage et pluie-inondation.

Dans l'après-midi puis en début de soirée, ce seuil d'alerte a été levé progressivement d'abord pour l'Ardèche puis pour les deux autres départements, selon Météo-France.