DSA: la Commission ouvre une enquête approfondie visant AliExpress

AliExpress est entre autres soupçonné de ne pas en faire assez pour limiter les risques de diffusion de contenus illégaux et la vente de produits potentiellement dangereux, comme de faux médicaments ou des compléments alimentaires. La Commission se préoccupe également des possibilités pour tout utilisateur de la plateforme de notifier les contenus problématiques et de l'existence d'un système efficace de gestion des plaintes. D'autres soucis présumés restent pour l'instant sans réponse satisfaisante, entre autres quant à la fiabilité des données des vendeurs qui utilisent le site et la transparence du système de produits "recommandés" à l'acheteur.

La Commission s'intéresse déjà depuis plusieurs mois à AliExpress. Elle avait demandé des informations supplémentaires à la plateforme en novembre et en janvier derniers, mais qui n'ont pas apaisé ses craintes.