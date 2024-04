Dumarey souhaite préserver "au moins un tiers d'emplois supplémentaires" sur le long terme

M. Dumarey a créé la surprise lundi soir en annonçant une nouvelle offre de reprise pour le constructeur d'autobus belge Van Hool, en partenariat avec le distributeur américain ABC.

Selon l'entrepreneur, il est crucial de conserver deux constructeurs d'autobus dans le Benelux, plutôt que de laisser Van Hool être absorbé par VDL. Son projet prévoit la création d'une entreprise intégrée, avec une importante unité de production en Macédoine du Nord, tout en maintenant à Koningshooikt les activités de développement, prototypage, calibrage, adaptation aux carburants alternatifs, ainsi que les services de vente, d'achat, de documentation et les affaires juridiques. Il n'exclut pas non plus la possibilité de produire des bus en Belgique, à condition que cela soit "compétitif et rentable".