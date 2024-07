Duralex: le tribunal doit trancher sur le sort de la "tour Eiffel de la vaisselle"

Depuis le placement en redressement judiciaire fin avril de la mythique verrerie, salariés et organisations syndicales sont confrontés à une longue incertitude concernant leur avenir, trois ans seulement après une précédente procédure.

La juridiction doit à présent trancher entre les trois dossiers de reprise déposés pour relancer Duralex, fleuron de l'industrie française, et qui emploie 228 salariés à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), commune de l'agglomération d'Orléans.

Symbole de l'enjeu du verdict et de l'immense attente des salariés, deux rassemblements sont prévus à 14H00 devant le tribunal, une heure et demie avant le début de l'audience, à l'appel de la CGT et de la CFDT.

Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, et le maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole, Serge Grouard, seront également présents à leurs côtés.