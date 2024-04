Eaux usées: l'UE fera payer les industriels de la pharmacie et des cosmétiques

Le Parlement européen a validé par 481 voix (79 contre, 26 abstentions) l'accord conclu sur le texte fin janvier entre les eurodéputés et les Etats membres, avant un ultime feu vert des Vingt-Sept.

Des normes durcies aux frais des "pollueurs": les eurodéputés ont voté jeudi pour mieux encadrer le traitement des eaux urbaines usées dans l'UE, en faisant payer les industriels de la pharmacie et des cosmétiques, principales sources des micropolluants entrant en stations d'épuration.

Le texte, qui révise une réglementation de 1991, abaisse drastiquement (dès 1.000 habitants) le seuil à partir duquel les agglomérations seront obligées d'ici 2035 d'éliminer les matières organiques biodégradables dans les eaux usées avant rejet dans l'environnement.

Les stations des grosses agglomérations (traitant les eaux de plus de 150.000 habitants) devront par ailleurs garantir d'ici 2039 l'élimination de l'azote et du phosphore, puis d'ici 2045 d'un large spectre de micropolluants, avec des cibles intermédiaires pour les réduire d'ici là. Les stations plus petites (à partir de 10.000 habitants) seront également concernées à partir de 2045, sous conditions.

Le texte renforce la surveillance de virus, polluants chimiques (notamment PFAS) et microplastiques.