Echec des négociations chez AB InBev à Hoegaarden

M. Mouton s'attend à ce qu'une trentaine d'employés du département de la production se croisent à nouveau les bras mercredi. Les autres départements devraient fonctionner normalement.

Aucune nouvelle réunion entre les différentes parties n'a encore été programmée dans les prochains jours.

De son côté, la direction d'AB InBev rappelle que plus de 60 millions d'euros ont été investis dans la brasserie d'Hoegaarden au cours des cinq dernières années. L'entreprise réaffirme, en outre, que la nouvelle répartition des tâches n'entraînera pas de licenciements. Cette "nouvelle organisation des tâches sera suivie de près et évaluée au cours d'une phase test de quatre mois", précise-t-elle. "Nous respectons la représentation syndicale et son rôle au sein nos activités, où les intérêts collectifs doivent toujours prévaloir. Nous regrettons cependant cette situation (...) et nous espérons qu'elle se débloquera rapidement."