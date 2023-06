Ecole, port, numérique : Macron esquisse une nouvelle ambition pour Marseille

Poursuivant une série d'annonces égrenées depuis lundi dans le cadre du plan "Marseille en grand", il a promis de "faire de Marseille un port exemplaire en matière de décarbonation du transport maritime", avec une décarbonation plus rapide des flottes pour faire face à la concurrence d'autres comptoirs en Méditerranée.

Emmanuel Macron a aussi plaidé pour un développement de l'"Hinterland" (arrière-pays) du port en allant "beaucoup plus vite et fort sur le ferroviaire et le fluvial. Il avait lancé fin 2022 un projet de "grand port" reliant Marseille à Lyon, le long du sillon rhodanien, pour le transport de marchandises et d'énergie. Ce couloir pourrait être irrigué par "une dizaine de ports et aller se connecter jusqu'à la Bavière" en Allemagne, a-t-il précisé mardi soir.

Marseille doit aussi devenir une "capitale du numérique européen", avec data centers et rayonnement dans le cyber, a-t-il poursuivi.