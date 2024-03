"Economie de guerre": Lecornu "n'exclut pas" de contraindre l'industrie pour accélérer la production

"Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement (DGA) de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence et de délais de production, de faire des réquisitions le cas échéant ou de faire jouer le droit de priorisation", a affirmé le ministre lors d'une conférence de presse inédite en présence de tous les chefs d'état-major.

Paris enjoint à l'industrie de défense française de produire davantage et plus rapidement pour répondre aux besoins de son armée et assurer dans la durée son soutien à l'Ukraine.

Les réquisitions, permises par la Loi de programmation militaire adoptée à l'automne, peuvent aller de "personnels, de stocks ou d'outils de production" pour les dédier à la production de matériels militaires, a-t-il rappelé, estimant que c'était "l'outil le plus dur de notre arsenal juridique".

"Ce n'est pas l'outil prioritaire au moment où je vous parle, mais je vous dis que ça existe parce que ça crée de la lisibilité aussi pour tout le monde, il n'y aura pas de surprise", a-t-il précisé.