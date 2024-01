EDF investit 1,3 milliard de livres dans les centrales nucléaires britanniques d'ici 2026

EDF gère les huit sites de centrales nucléaires du Royaume-Uni, cinq en production (Sizewell B, Torness, Heysham 2, Heysham 1, Hartlepool) et trois en phase de déchargement de combustible (Hunterston B, Hinkley Point B et Dungeness B).

"La production nucléaire britannique en 2023 était de 37,3 TWh, soit 15% de moins qu'en 2022 en raison de fermetures de centrales et d'arrêts réglementaires, mais près de quatre fois celle prévue lors de l'acquisition du parc" en 2009, a fait valoir EDF.

L'entreprise, qui paiera dans le pays environ 600 millions de livres (près de 700 millions d'euros) d'impôts pour 2023, prévoit de maintenir sa production à ce niveau au moins jusqu'en 2026, grâce aux prolongations de durée de vie des centrales Heysham 1 et Hartlepool annoncées en mars 2023, et espère pouvoir prolonger encore la vie de ses centrales.

Le groupe porte aussi les deux projets de nouvelles centrales, Hinkley Point C, en construction, et Sizewell C, et il a été désigné en octobre finaliste lors d'un appel d'offre pour construire de petits réacteurs nucléaires dans le pays.