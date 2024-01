Efficacité et secteur privé, la recette gagnante pour le climat selon la Banque mondiale

La transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, qui nécessitent des milliers de milliards de dollars, ne seront possibles qu'avec le soutien financier du secteur privé, insiste le président de la Banque mondiale (BM), Ajay Banga, dans un entretien accordé mercredi à l'AFP.

Mais pour convaincre les entreprises de la soutenir dans ce domaine, l'institution basée à Washington doit continuer ses réformes et aller plus vite dans la réalisation de ses projets, poursuit-il, reconnaissant la nécessité pour la Banque d'être "plus rapide et concentrée sur le résultat".