éggo va investir 25 millions d'euros pour développer ses activités

Le fabricant belge de cuisines et d'aménagement intérieur éggo va investir 25 millions d'euros entre 2025 et 2030 notamment pour étendre ses activités et rénover ses magasins belges, a annoncé mardi l'entreprise à l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux bureaux à Namur. Son objectif est d'atteindre à terme un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros.