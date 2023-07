Électricité: des économistes préconisent de mettre fin au bouclier tarifaire pour les plus aisés

Il faut mettre fin au bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité pour les ménages les plus aisés afin de réduire son coût tout en encourageant la sobriété énergétique, estiment trois économistes dans une note publiée mardi le Conseil d'analyse économique (CAE).

"Etant donné son poids pour les finances publiques, un retour au tarif réglementé (de l'électricité, NDLR) devrait être envisagé, avec une sortie du bouclier plus rapide pour les ménages les plus aisés, tandis que les plus modestes continueraient de bénéficier d’un accompagnement", préconisent Xavier Jaravel, Isabelle Méjean et Xavier Ragot.