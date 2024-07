Electricité: la production renouvelable devrait dépasser le charbon en 2025, selon l'AIE

Hydroélectricité, solaire, éolien... Les renouvelables devraient fournir globalement 35% de l'électricité en 2025, contre 30% en 2023.

Le photovoltaïque seul devrait couvrir pour moitié la croissance de la demande (solaire et éolien couvrant à eux deux 75%), note ce rapport sur l'électricité publié vendredi.

La production électrique issue de centrales à charbon ne devrait cependant pas décliner dès 2024, en raison d'une très forte hausse des besoins en Chine et en Inde en particulier. Cependant, l'AIE ajoute que les capacités hydrauliques chinoises pourraient créer la surprise, et in fine faire baisser dès cette année la part du charbon et avec elle les émissions globales de CO2 du secteur électrique.