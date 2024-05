Eli Lilly investit 5,3 milliards de dollars dans son site de l'Indiana

Cette opération vise à renforcer les capacités de production du Zepbound, son médicament anti-obésité, et du Mounjaro, son traitement contre le diabète, dans le but d'atténuer les pénuries actuelles de ces médicaments largement plébiscités.

Au total, le marché des pilules amaigrissantes et contre le diabète pourrait représenter plus de 80 milliards de dollars d'ici 2030. La demande pour ces "remèdes miracles" est si élevée qu'Eli Lilly et son concurrent danois Novo Nordisk se sont imposés parmi les sociétés les plus valorisées au monde. Et malgré leurs investissements dans la production, les deux entreprises continuent de faire face à des pénuries.

Cet investissement s'ajoute à l'extension déjà prévue du site de l'Indiana.