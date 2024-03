Elon Musk assure ne financer aucun candidat

Le milliardaire Elon Musk, dirigeant des constructeurs de voitures électriques, Tesla, de technologies spatiales, SpaceX, et de la plateforme X (anciennement Twitter) a informé via un message posté sur ce réseau social ne financer aucun candidat aux élections présidentielles américaines.

Les médias américains avaient rapporté plus tôt que celui-ci avait rencontré l'ancien président américain républicain Donald Trump, qui vise à être réélu en novembre, et cherche des donateurs pour financer sa campagne électorale.

Selon le New York Times, des messages récents sur les médias sociaux suggèrent qu'Elon Musk souhaite que son rival, le président sortant démocrate, Joe Biden, perde lors de l'élection présidentielle américaine de novembre.

Mardi, Donald Trump et Joe Biden ont remporté la majorité des élections primaires républicaines et démocrates organisées dans 15 Etats lors du Super Tuesday. Après n'avoir engrangé que deux victoires électorales auprès des républicains, la seule rivale de Donald Trump au sein du parti a annoncé renoncer à la course à l'investiture du Grand Old Party.