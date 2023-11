Els Ampe envisage de former un nouveau parti avec plusieurs plate-formes

La députée flamande Els Ampe (ex-Open VLD) envisage de constituer un nouveau parti, notamment avec la formation "citoyenne et agricole" BoerBurgerBelangen. Elle organise jeudi prochain un panel de discussions avec diverses plate-formes.

Els Ampe, 44 ans, s'est retirée de l'Open VLD en septembre. Elle jugeait antidémocratique la manière dont les libéraux flamands ont organisé le scrutin présidentiel du parti.

Elle souhaite maintenant s'entretenir avec Filip Boone (BoerBurgerBelangen), Michael Verstraeten (Vrijheid), Jan Wostyn (Vista) et Ivan Sabbe (LDD) afin de voir si leurs intérêts peuvent converger. "Bon nombre de personnes volontaires se mobilisent parce qu'elles cherchent l'alternative aux magouilles politiques", commente-t-elle. "Si nous pouvons nous rassembler pour une transparence totale, la démocratie, la réduction des nombreuses formes de pouvoir, et une politique plus humaine, j'envisage de créer un parti alternatif."