EMBARGO Le nombre de rappels de produits et de plaintes en baisse en 2023

Plus de huit rappels de produits sur dix étaient dus à un risque chimique ou microbiologique. En outre, 85 avertissements ont également été émis, principalement en raison de l'absence d'indication des allergènes sur l'étiquette, précise l'Afsca.

L'Afsca a par ailleurs traité 4.865 plaintes de consommateurs en 2023, contre 4.998 un an plus tôt, et a fourni une réponse à quelque 4.000 questions de consommateurs. Six plaintes sur dix ont donné lieu à une action sur le terrain.