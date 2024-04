En 2023, 32% des Belges se rendaient au travail à vélo

Les Belges se déplacent de plus en plus à vélo, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail, ressort-il lundi de trois enquêtes menées par le SPF Mobilité et Transports sur les déplacements des Belges (BeMob) réalisées entre et 2022 et 2023, communiquées par le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo).