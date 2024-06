En Alsace, un restaurant inclusif avec "un petit truc en plus"

Ouvert bien avant le film d'Artus qui cartonne au box-office et porte (presque) le même nom, le restaurant inclusif "Un petit truc en plus" se taille un beau succès à Mulhouse où ses plats et la fraîcheur de ses salariés en situation de handicap régalent les clients.

Midi approche, les clients ne vont pas tarder à arriver et la pression monte doucement pour les quatre équipiers, Antoine, Tristan, Juline et Salima, tous porteurs d'une trisomie 21.