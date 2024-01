En Ariège, hommage à l'éleveuse décédée et à sa fille, soutien "à la profession"

"On amène notre chaleur comme on peut", confie Josiane, secrétaire de 60 ans qui comme plusieurs milliers de personnes samedi à Pamiers (Ariège), est venue rendre hommage à l'agricultrice et à sa fille accidentellement décédées sur un barrage d'agriculteurs.

"Environ 4.000 personnes", selon la préfecture, ont ainsi participé à la marche blanche de soutien à la famille des victimes, Alexandra, éleveuse d'une trentaine d'années et sa fille de 12 ans, Camille, en tenant également à exprimer leur solidarité avec les agriculteurs.