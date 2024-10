En baisse, le BEL 20 parvient à se maintenir au-dessus des 4.300 points

Après deux brefs passages dans le vert mercredi en début de journée, l'indice BEL 20 devait se replier à l'instar de ses voisins européens, les inquiétudes géopolitiques pesant sur la tendance. L'indice bruxellois reculait finalement de 0,38% à 4.311,09 points avec 13 de ses éléments dans le rouge, Elia (99,70) et D'Ieteren (190,00) en tête, avec des reculs de 2,83 et 2,06%.

Les immobilières voyaient Aedifica (62,85) et Cofinimmo (65,55) reculer d'1,33 et 1,72% tandis que AB InBev (60,04) et Lotus Bakeries (11.920) reperdaient 0,46 et 1,32%.

Ageas (47,92) valait 0,21% de moins que la veille alors que KBC (70,34) remontait de 0,09%. Solvay (36,31) se distinguait par une hausse d'1,97% tandis que Galapagos (25,74) et arGEN-X (496,70) s'appréciaient de 0,31 et 0,87% ; Syensqo (79,18) et UCB (164,15) étant par contre négatives de 0,04 et 0,97%.