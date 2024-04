En Birmanie, avec les chasseurs d'épaves du fleuve Yangon

"Après avoir sorti de l'eau un navire, j'ai envie de le refaire encore et encore", sourit le plongeur de l'extrême, 58 ans, qui œuvre à Rangoun, la capitale économique du pays.

Sans matériel professionnel, Than Nyunt plonge dans les eaux boueuses du fleuve Yangon en Birmanie, pour remonter à la surface des épaves, en quête de bouts de ferraille qui l'aident à survivre.

Dans ce système qui nécessite des mois de travail, le danger est partout, au quotidien, et pousse les chasseurs d'épaves à rester soudés.

Faute de grue, Than Nyunt et son équipe s'appuient sur le mouvement des marées pour déplacer leur cible, reliée par des câbles à leur embarcation en surface.

Sa mission: ramener sur la berge les carcasses de navires engloutis, et récupérer le métal qui peut être vendu.

"Qu'importe nos disputes sur le bateau, on se comporte comme des frères dès lors qu'on est sous l'eau", développe Than Nyunt.

En près de quarante ans de plongée, il a tiré du fond une quarantaine d'embarcations perdues, dont des cargos et des ferries.

"En plus de faire de l'argent, je veux connaître la condition de l'épave. Je parle aussi avec les propriétaires de l'histoire de leur navire, et nous sommes tous les deux contents quand on peut les sauver", explique-t-il.