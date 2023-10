En Birmanie, les routiers sur la ligne de front malgré eux

Pots-de-vin, fusillades et glissements de terrain: à bord de son camion transportant des fruits et des meubles, Ko Cho roule entre la frontière thaïlandaise et Rangoun, avec son courage comme boussole dans une Birmanie en guerre.

Il traverse l'Etat Karen, dans l'Est de la Birmanie, secoué par un conflit long de plusieurs décennies entre l'armée régulière et les rebelles ethniques de l'Union nationale karen (KNU).

Le trajet de 400 kilomètres entre Myawaddy, le principal poste frontière avec la Thaïlande, et la capitale commerciale Rangoun peut prendre plus de dix jours, aller-retour, avec des péripéties dignes du film "le Salaire de la peur".

Les combats ont redoublé d'intensité après le coup d'Etat militaire de 2021, qui a conduit des organisations pro-démocratie à rejoindre les rebelles du KNU dans leur engagement contre la junte.

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie s'abattent régulièrement sur les zones situées à proximité de la route, étranglant encore davantage cet axe crucial d'une économie défaillante depuis le putsch.

"Quand on entend que les coups de feu sont proches, on s'arrête immédiatement et on se cache sous le camion", confie Ko Zaw, un autre chauffeur protégé par un nom d'emprunt.