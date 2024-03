En Bosnie, du lithium, du magnésium et quelques doutes

Le sol argileux de cette région vallonnée du nord-est du pays, un des plus pauvres d'Europe, a été exploré ces dernières années par la société suisse Arcore AG, qui souhaite approvisionner le gourmand marché européen.

Un gisement qui tombe à pic, la promesse de milliers d'emplois, et une mine à ciel ouvert : autour de Lopare, en Bosnie, le sol est riche de magnésium et de lithium, matières premières critiques en Europe. Mais leur extraction inquiète.

La découverte de ces matières premières, indispensables à l'industrie européenne et à la transition énergétique, ravit les industries mais divise l'opinion et les partis politiques: "une chance pour le développement" du pays pour les uns, un risque pour l'environnement pour les autres.

Les réserves du gisement sont estimées à 1,5 million de tonnes d'équivalent de carbonate de lithium, 94 millions de tonnes de sulfate de magnésium et 17 millions de tonnes de bore, utilisé notamment dans la fabrication d'éoliennes.

On y trouve "des quantités exceptionnellement intéressantes [de matières premières] pour la chaîne d'approvisionnement de l'Union européenne", plaide auprès de l'AFP le directeur la filiale d'Arcore en Bosnie, Vladimir Rudic.

"La mine de Lopare devrait lancer la production début 2027, commencer à tourner à plein régime entre 2030 ou 2032", et produire à ce moment 10.000 tonnes de carbonate de lithium par an, explique M. Rudic. De quoi fabriquer entre 150.000 et 200.000 batteries pour les voitures électriques, selon des experts.

Si le gisement est à "faible teneur" en lithium, son extraction reste intéressante, explique M. Rudic. Et la présence importante de magnésium et de bore garantit une "stabilité" dans la durée à la future mine.

- "Chance de développement" -