En Corée du Sud, une députée en croisade contre les "lieux interdits aux enfants"

Selon la députée, nombre d'établissements, cafés, bibliothèques, galeries d'art entre autres, en refusant leur accès aux bébés et jeunes enfants, contrecarrent des décennies de politique gouvernementale.

Le taux de natalité du pays étant le plus bas du monde, Séoul a dépensé des centaines de milliards de dollars pour encourager les Sud-Coréens à faire plus d'enfants, avec des subventions en espèces, des services de baby-sitting et un soutien pour les traitements contre l'infertilité. En vain. Le taux de fécondité continue de chuter à un niveau encore plus bas.

À 0,78 naissance par femme, il est bien inférieur au seuil de remplacement des générations de 2,1 nécessaire pour maintenir la taille de la population stable.