En France, les riches sont moins nombreux mais plus riches

En France, 4,7 millions de personnes, soit 7,4% de la population, sont riches si on considère leurs revenus: en dix ans, ils sont devenus moins nombreux, mais sont en revanche "plus riches", selon un rapport d'une association, l'Observatoire des inégalités, publié mercredi. A partir de quels revenus est-on riche en France? 3.860 euros par mois en 2021 pour une personne seule, impôts déduits, 5.790 euros pour un couple, et 9.650 euros pour une famille avec deux adolescents, estime cet Observatoire, qui a choisi d'utiliser le même critère que l'OCDE et le gouvernement allemand, soit deux fois le revenu médian.

Si l'Insee définit un seuil de pauvreté (1.158 euros en 2021), il ne fixe pas de seuil de richesse. Selon les calculs de l'Observatoire basé sur des chiffres de l'Insee, de 2011 à 2021, le pourcentage des personnes considérées comme riches selon ce critère a baissé de 1,5 point et leur nombre a reculé de 784.000, sous l'effet à la fois de réformes fiscales et de l'élévation du niveau de vie médian. Mais ces "riches" sont plus aisés. - "Décalage énorme" -

Le profil type? Un cadre supérieur, âgé et masculin: 43% des salariés riches sont des cadres supérieurs du privé, 21% de la fonction publique et 3% des directeurs généraux ou adjoints d'entreprises. Si on considère les actifs riches, 23% sont des indépendants (médecins et spécialistes, avocats, notaires, experts-comptables...), selon des données de 2019 analysées par l'Observatoire. Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à percevoir un revenu situé dans les 10% les plus hauts. L'âge compte aussi: 1% des ménages ayant moins de 30 ans perçoivent des revenus leur permettant d'être considérés comme riches, 10% des 55-59 ans mais 15% des 60-64 ans, selon ce troisième rapport de l'Observatoire, mené grâce à un financement participatif.