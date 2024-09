En gare de Lyon, la limitation des bagages dans les TGV ne suscite pas d'indignation

STEPHANE DE SAKUTIN

Depuis lundi, les clients du TGV s'exposent à une amende de 50 euros s'ils voyagent avec trop de bagages, une contrainte plutôt acceptée en gare de Lyon à Paris, où les voyageurs respectent globalement les directives.

"Deux valises et un bagage à main, ça suffit non? Après comment vous voulez porter plus?", lance ce voyageur en attente de son train en direction de Châlon-sur-Saône.