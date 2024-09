En Irak, le palmier-dattier icône nationale résiste vaillamment à la sécheresse

Dans la campagne encore luxuriante du centre de l'Irak, dans la région d'Al-Qasim, des centaines de palmiers se dressent, élancés et majestueux, près des vignes et des vergers.

En cette saison de récoltes dans la province de Babylone, les rameaux ploient sous les lourds régimes de dattes jaunes ou rouges. Levés à l'aube pour éviter les températures caniculaires, les grimpeurs se hissent par la seule force de leurs bras, soutenus par un harnais, serrant une corde autour des troncs.

"L'année dernière, vergers et palmeraies ont eu soif, on a failli les perdre. Cette année, grâce à Dieu, on a eu de bonnes quantités d'eau et la récolte est bonne", lance M. Abed, agriculteur de 36 ans, du village de Biramana.