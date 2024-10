En Martinique, le "fléau" des armes à feu, sur fond de trafic de stupéfiants

Des policiers et un commissariat visés par des tirs, un 12e homicide par balle en neuf mois, des vols à main armée "banalisés": en Martinique, le "fléau" des armes à feu qui circulent de manière "massive", comme dans le reste des Caraïbes, sur fond de trafic de stupéfiants, inquiète les autorités.

"On est un territoire où on a plus de meurtres ici qu'à Mayotte, plus qu'en Seine-Saint-Denis et plus qu'à Marseille", déclare à l'AFP Clarisse Taron, la procureure de la République de Fort-de-France, évoquant un "fléau".