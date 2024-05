En Mongolie, léopards des neiges et gazelles sauvages menacés par l'élevage

Classées comme espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les panthères des neiges ont vu leur nombre descendre sous le millier en Mongolie.

Pendant longtemps, animaux sauvages et bétail ont cohabité sur les vastes plaines de Mongolie.

Mais alors que les éleveurs cherchent à étendre leurs troupeaux et améliorer leurs revenus, ils s'installent de plus en plus sur des terres autrefois uniquement peuplées de faune sauvage, qui se retrouve menacée de maladies et de famine.