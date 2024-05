En Nouvelle-Calédonie, la population s’organise pour faire face aux pénuries

Partager:

Devant les rares magasins de Nouméa qui n'ont pas été ravagés par les flammes, les files d'attente ne cessent de s'allonger. Après quatre longues nuits d'émeutes et de pillages, la population de Nouvelle-Calédonie s'organise pour faire face aux pénuries qui menacent. Pour accéder à ces commerces qui n'ouvrent que quelques heures en fonction de leurs stocks, il faut prendre son temps.

C'est le cas de Kenzo, un jeune homme de 17 ans qui accompagne sa mère dans l'espoir de se ravitailler en pâtes et en riz. "Cela fait plus de trois heures qu'on est là", soupire-t-il au milieu d'une longue file. Les plus prévoyants ont pris une chaise pliante ou un parapluie pour se protéger du soleil. "Comme tout le monde, on prend notre mal en patience", commente-t-il, fataliste. "De toute façon, on ne peut pas vraiment faire autrement..." Les premiers chiffres révélés par le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'archipel français du Pacifique sud, David Guyenne, sont inquiétants.

Les émeutes suscitées par la réforme électorale ont déjà fait plus de 200 millions d'euros de dégâts, a-t-il évalué jeudi. Et de 80% à 90% de la chaîne de distribution commerciale (magasins, entrepôts, grossistes) de Nouméa a été "anéanti". Les quartiers nord de la plus grande agglomération du territoire et les communes de Dumbéa, du Mont-Dore et de Païta ont été particulièrement touchés. Les autorités locales ont toutefois balayé tout risque de pénurie.