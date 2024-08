En prudente progression, le BEL 20 termine au-dessus des 4.100 points

Sofina (218,40) et UCB (161,55) étaient en tête avec des hausses de 1,68 et 1,13% alors que Galapagos (22,46) emmenait les baisses avec un recul de 1,40%.

arGEN-X (471,10) cédait également 0,51% alors que Solvay (31,23) et Syensqo (69,96) s'appréciaient de 0,84 et 0,73%.

KBC (69,50) et Ageas (44,46) valaient 0,38 et 0,54% de plus que la veille tandis que AB InBev (55,00) gagnait 0,59%, contrairement à Lotus Bakeries (10.820) qui reperdait 0,73%.