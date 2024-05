En Serbie, les habitants du "village rouge" dénoncent la pollution d'une aciérie chinoise

Mines, sidérurgie, centrales à charbon, ponts, autoroutes: Pékin a investi massivement dans les Balkans ces dernières années, ce qui n'a pas été sans inquiéter l'Union européenne.

Mais à Radinac et dans les villages à proximité, à 40 km à l'est de Belgrade, les habitants se plaignent de maux de gorge, d'odeurs nauséabondes et de la suie qui recouvre constamment leurs maisons, leurs corps et leurs habits. Et pour eux, les activités chinoises sont responsables.

Pour Dragana Milic, la seule protection à la portée des habitants est de rester enfermés chez eux.