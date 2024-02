En Somalie, une assurance pour pallier les effets de la sécheresse pour les éleveurs

Iido Abdikarin Abdille a perdu la moitié de son troupeau dans le nord de la Somalie à cause de la sécheresse, mais un programme d'assurance du bétail allège le fardeau financier des éleveurs comme elle.

La Somalie, pays de la Corne de l'Afrique, sort à peine de la pire sécheresse depuis quatre décennies, qui a affamé des millions de personnes dans le pays et à travers l'Afrique de l'Est. Et décimé le bétail.

"Nous dépendons du bétail et si l'animal s'affaiblit comme cela arrive pendant les sécheresses (...) vous ne pouvez même pas le traire car il n'a rien pour se nourrir", déclare à l'AFP Iido Abdikarin Abdille, qui a perdu des dizaines de chèvres depuis 2020.

Confrontés à la perte de leur cheptel, de nombreux éleveurs ont abandonné leur mode de vie et migré vers les centres urbains.