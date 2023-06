Eneco inaugurera "sa plus grande installation de stockage d'énergie par batteries" en 2024

Le groupe énergétique Eneco annonce mercredi investir dans un vaste projet de stockage par batteries dans le Hainaut, à Ville-sur-Haine. L'installation, d'une capacité de 50 MW (200MWh), constituera "sa plus grande infrastructure de stockage d'énergie". Le permis a été accordé, les batteries ont été commandées et les études préliminaires sont en cours. Le projet devrait être opérationnel d'ici la fin 2024.

"L'éolien et le photovoltaïque ne permettent pas toujours de fournir l'électricité au moment voulu, et la demande ne peut être contrôlée que partiellement. Il est dès lors essentiel de disposer d'un système de stockage flexible de l'énergie. Cette capacité (de réserve) dans laquelle il est possible de puiser pour répondre à tout moment à la demande permet de stabiliser le réseau", explique le groupe énergétique.

En partenariat avec Elia, Eneco veillera grâce aux batteries à ce que "les volumes sans cesse croissants de production variable d'énergie éolienne et photovoltaïque puissent être utilisés plus efficacement".

"Avec ce projet, Eneco réaffirme son rôle de pionnier dans la transition énergétique. Nous contribuons à une gestion intelligente de l'électricité, de manière rentable et économique. Nous réduisons l'impact sur la facture énergétique et nous favorisons le développement des énergies renouvelables", se réjouit le fournisseur.

"Grâce à la politique d'investissement attrayante de la Belgique et à l'exonération des tarifs de transport et des accises, les plus grands parcs de batteries d'Europe sont construits en Belgique. Eneco se montre une fois de plus partenaire de la transition énergétique vers une énergie 100% renouvelable", renchérit la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten.