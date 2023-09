Eneco retire son projet de centrale à gaz à Manage

L'énergéticien japono-néerlandais Eneco arrête son projet de centrale à gaz dans le Hainaut pour se concentrer sur les renouvelables, l'hydrogène vert et les batteries, annonce Bert Clinckers, CFO de la branche belge, dans un entretien accordé à De Tijd vendredi et cité par L'Echo.

L'entreprise bataillait depuis plusieurs années pour obtenir un permis pour le site hennuyer de Manage. "Bien que la procédure d'autorisation soit toujours en cours, Eneco n'a plus l'intention de développer une centrale électrique conventionnelle au gaz sur le site", confirme le CFO.

Pour Eneco Belgium, les centrales à gaz, c'est terminé alors que le combustible fossile ne cadre plus avec sa stratégie visant la décarbonation d'ici 2035, annonce M. Clinckers.

A Manage, "nous examinons comment nous pouvons utiliser le site de manière optimale pour contribuer à l'écologisation à long terme", explique-t-il. "Les options pour cela sont l'énergie renouvelable, ou la flexibilité grâce à l'hydrogène vert ou les parcs de batteries. Nous n'allons plus construire une centrale électrique traditionnelle au gaz fossile. Nous n'allons pas non plus construire une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel pendant les premières années, puis passer à l'hydrogène. Cela ne nous semble pas être un plan intelligent alors que nous devons faire vite pour atteindre nos objectifs en matière de CO"2, justifie-t-il.