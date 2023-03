Engie va à nouveau proposer des contrats fixes

Engie va de nouveau, dès le 1er avril, proposer à ses clients particuliers un contrat de fourniture d'énergie à prix fixe, pour une durée d'un an, a annoncé jeudi le fournisseur d'énergie.

En outre, dans le cadre du contrat à prix variable "Easy variable", l'indexation du prix se fera de manière mensuelle et non plus trimestrielle.

"Ces changements interviennent alors que les prix sur les marchés de gros sont revenus à leurs niveaux de l'automne 2021", explique Engie, leader du marché en Belgique.