Enlisé par des crises, Boeing risque des turbulences pendant son AG

L'assemblée générale des actionnaires de Boeing se tient vendredi dans un climat difficile pour l'avionneur américain, englué dans des crises multiples qui créent une atmosphère propice aux dérapages lors de ce rendez-vous traditionnellement plutôt soporifique.

Le groupe fait l'objet d'une attention accrue ces derniers mois de la part des autorités, régulateurs et justice en particulier, à cause de problèmes de sécurité et de contrôle qualité.