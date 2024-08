Entièrement en vert le BEL 20 a renoué temporairement avec les 4.000 points

Galapagos (24,14) et arGEN-X (467,00) emmenaient le marché avec des bonds de 4,68 et 4,24% devant UCB (152,20), en hausse de 3,33%, Solvay (30,89) et Syensqo (69,45) regagnant 2,32 et 2,39%.

Umicore (11,92) et D'Ieteren (202,60) récupéraient 2,58 et 3,10%, Sofina (207,60) remontant de 2,98%, KBC (65,60) et Ageas (41,56) de 2,37 et 3,02%, AB InBev (55,80) et Lotus Bakeries (9.940) de 1,20 et 1,95%.