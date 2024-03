Entre 24 et 29% du personnel de Mithra en chômage économique complet à partir du 25 mars

La société liégeoise a obtenu l'autorisation de l'Onem pour avoir recours à cette pratique et mettra ainsi 24 à 29% de son personnel en chômage économique complet durant 16 semaines et entre 32 et 37% en chômage économique à temps partiel pendant plus ou moins 26 semaines, a précisé Jean-Michel Foidart.

Les mesures annoncées concernent des postes qui ne sont pas indispensables et concernent des employés sur le site de Liège et sur le site de Flémalle, a noté le président du CA.