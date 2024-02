Environ 300 tracteurs déjà présents dans le quartier européen en marge de la manifestation

Dès 08h30, une odeur de fumée embaumait déjà la rue de la Loi, bloquée à la circulation par le cortège de tracteurs. Un feu à même un passage piéton, au croisement de la rue de la Loi et de la rue de Trèves, était déjà venu faire fondre l'asphalte tandis que sur un fond musical ("Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine), des agriculteurs déversaient un mélange de fumier et de pneus devant la barricade policière aux abords du rond-point Schuman.

"Il faut traire la vache, pas l'agriculteur", arborait une banderole accrochée à l'un des véhicules d'agriculteurs. La plupart de ceux déjà présents sur place viennent de la province de Namur, ou encore d'Italie comme en témoignent les drapeaux jaunes de la principale confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti.

Les manifestants exigent des décideurs politiques européens de "réelles solutions structurelles prenant en compte les demandes des petits et moyens paysans", souligne la Fugea, à l'initiative de la mobilisation. La Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA), la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), le Mouvement d'action paysanne (MAP) et le Boerenforum ont également annoncé leur présence lundi.