Environ 4.500 logements vides et en infraction à Bruxelles

Pour arriver à ces conclusions, des chercheurs de l'ULB et de la VUB ont construit leur modèle, qui sera réévalué dans cinq ans, en deux temps, explique Le Soir. D'abord en croisant une série de bases de données. Aidés par des algorithmes, ils estimaient que la Région comptait entre 17.000 et 26.400 logements vidés de leurs occupants. Et qu'environ 10.000 immeubles pouvaient raisonnablement être considérés comme "suspects".

Résultat: les indicateurs affinés pointent une vacance résidentielle globale entre 0,7% et 4,6% de la totalité du parc. La vacance "sanctionnable", elle, se situe entre 0,2 et 1,8%, soit entre 720 et 9.000 appartements ou maisons. L'ULB et la VUB estiment donc qu'il est réaliste de conclure que les nombreux habitants de la Région (Bruxelles a une densité de population très élevée) sont probablement injustement privés d'environ 4.500 logements

Pour rappel, à Bruxelles, maintenir vide, en tout ou en partie, un bien destiné au logement est une infraction au code du logement.