Environnement : le Sénégal suspend des activités minières près de la frontière malienne

Le Sénégal suspend pour trois ans les activités minières sur la rive gauche du fleuve de la Falémé dans le sud-est du pays, à la frontière malienne, pour la préservation de l'environnement et la protection de la santé des populations, indique un décret présidentiel mardi.

Il est une ressource vitale pour des milliers d'habitants qui utilisent le cours d'eau pour leurs activités agricoles et pour l'alimentation du bétail.

Cette situation "nécessite la mobilisation de stratégies et de dispositifs de préservation de la Falémé, de protection de l'environnement, de stabilité sociale et de garantie de l'ordre et de la sécurité", souligne le rapport du ministère des Mines.

En 2014, l'État du Sénégal avait déjà instauré une zone où l'orpaillage artisanal est autorisé pour tenter de réguler l'activité.