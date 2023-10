Equateur: le commerce de la crevette dans les mailles du crime organisé

Selon la CNA, qui réunit plus de 4.000 producteurs et exportateurs de crevettes, les attaques se produisent "toujours aux mêmes endroits", à savoir autour du golfe de Guayaquil (sud-ouest), dans la province de Guayas, devenue l'épicentre dans le pays de la violence liée au narcotrafic avec des cadavres démembrés pendus aux ponts, des massacres entre prisonniers ou encore des enlèvements.

Au cours des huit premiers mois de l'année, 64 attaques et vols avec violence, en mer ou sur terre, ont fait dans le pays plus de 50 victimes dont deux morts, selon la Chambre nationale d'aquaculture (CNA), qui soupçonne une sous-déclaration par peur de représailles.

En avril, à un jour d'intervalle, deux attaques ont fait sept blessés.

Lors de la première, des hommes armés de fusils ont tiré à bout portant sur six éleveurs qui quittaient à bord d'un bateau Puerto Roma, l'un des endroits les plus touchés du golfe. Ils ont volé la cargaison et se sont enfuis en hors-bord.

Lors de la seconde, le conducteur d'un camion transportant des crevettes a été grièvement blessé après avoir été intercepté sur une autoroute par des hommes armés qui ont volé le chargement. Les vols surviennent aussi dans les bassins de production.