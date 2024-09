Erdogan accueille Sissi à Ankara pour une visite de réconciliation

Leurs intérêts convergent désormais sur plusieurs dossiers régionaux, dont celui de la guerre à Gaza, qui avait été au cœur de leurs discussions au Caire.

MM. Sissi et Erdogan, dont les pays sont d'importants partenaires commerciaux, ont affirmé en février vouloir porter leurs échanges "à 15 milliards de dollars par an sous quelques années", et également vouloir intensifier leur coopération diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique.