Estée Lauder souffre de la lente reprise en Asie, surtout la Chine

Les ventes du groupe américain de cosmétiques Estée Lauder ont pâti pendant son exercice 2023, achevé fin juin, d'une reprise post-pandémie plus lente que prévu en Asie et en particulier en Chine.

"Le rythme de la reprise des voyages en Asie, et en Chine continentale, pour faire des achats a été plus lent qu'anticipé", a indiqué le groupe vendredi dans un communiqué, soulignant que la fermeture prolongée des magasins dans la très prisée des Chinois île tropicale de Hainan (sud) avait été un "frein" et que lorsque les voyages ont repris, les chalands ont peu acheté.

Le chiffre d'affaires annuel a baissé de 10% sur un an à 15,91 milliards de dollars (-6% à données comparables). Le bénéfice net ressort à 1,01 milliard (-58%) et, rapporté par action, à 2,79 dollars au lieu de 6,55 l'année précédente.

Ailleurs, l'activité a continué d'enregistrer une "forte croissance organique dans presque tous les marchés".

Mais aux Etats-Unis, les ventes ont été affectées par une reprise plus lente que prévu dans les boutiques et par des distributeurs maintenant des stocks très serrés "à cause de l'inflation et des craintes de récession".

Il a néanmoins signalé une lueur d'espoir au dernier trimestre avec un maigre retour (+1%, +4% en organique) de la croissance de ses ventes, dopées par une "hausse solide" en Asie/Pacifique. Le groupe essuie toutefois sur ce quatrième trimestre une perte nette de 33 millions, soit 0,09 dollar par action. C'est inférieur aux anticipations des analystes.